« Liaison harmonique » marquera la rentrée culturelle automnale au centre culturel Marie-Fitzbach

L’arrivée de l’automne 2023 sera soulignée de différentes manières au centre culturel Marie-Fitzbach, notamment par le lancement des expositions automnales intitulées « Liaison harmonique ».

Voici un coup d’œil sur les expositions présentées à compter du 31 août prochain au centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach :

MAGNIFICENCE DES OIES

Ghislaine Riendeau - Lévis

Salle des Découvertes

L’artiste propose une symbiose tout en douceur et élégance des oies blanches. L’oie, qualifiée de prudente et intelligente, messagère des saisons, attire notre regard sur la beauté de la Nature qui nous entoure. Invitation à s’inspirer du moment présent.

NOUVEAUX REGARDS

Sophie Roy - Boucherville

Salle des Créateurs

Dans Nouveaux regards, l’artiste Sophie Roy propose une série d’œuvres qui explorent de nouvelles façons de représenter les paysages et le monde qui nous entoure.

FLÛTOCRATIE

Nady Larchet | Sainte-Clothilde

Salle des Artistes

Flûtocratie est une installation sonore cinétique questionnant le fonctionnement et la pertinence des systèmes bureaucratiques au sein de nos institutions. Cette œuvre présente une métaphore matérielle et systémique d’une incompréhension de l’artiste quant à la surcomplexité de ces systèmes administratifs.

LIAISON HARMONIQUE

Collectif Artistes et Artisans de Beauce

Galerie du Bon-Pasteur

L’harmonie, qu'elle fasse référence aux relations sociales, à la littérature, à la musique ou même à l’art, est toujours synonyme d’une heureuse rencontre. La liaison entre les œuvres présentées par les artistes du collectif AAB vous permettra de saisir l’essence de leur réflexion, autant individuelle que collective, face à cette thématique.

SÉRIE CIRCULAIRE

Pascal Normand

Salle Louis-Jobin

Éclosion créative en un flash spontané au printemps 2021, une fusion inconditionnelle entre la lenteur et l'impulsivité, une rencontre embrasée par... l'inattendu couvre-feu. Tout s'est mis en place et là est née cette série circulaire par l’entremise de la technique de photographie nocturne habituelle de l’artiste en quête de renouvèlement.

SYMPHONIE ARTICULÉE

Nathalie Racicot – Lac-Beauport

Chapelle

Symphonie articulée est un corpus de livres d’artiste dont la notion de mobilité est intimement liée à la poésie et à la sérigraphie de chacune des œuvres. Dans l’intimité de vos écouteurs, découvrez les trames sonores qui guideront votre parcours de visite.

CLIN D’ŒIL SUR LA BEAUCE

Une présentation de Ville de Saint-Georges et de la MRC de Beauce-Sartigan

Galerie niveau 4

La nature nous offre une panoplie de coloris et des palettes de nuances à l’infini... Venez découvrir les Nuances de couleurs que nous proposent les photographes sélectionnés comme finalistes du concours Clin d’œil sur la Beauce 2023.

Pour en savoir plus sur les expositions en cours et celles à venir, voyez : centre culturel Marie-Fitzbach. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h et les samedi et dimanche, de 10 h à 17 h.