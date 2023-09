Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?

La Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville organise une conférence sur le thème « Les oiseaux qui nous entourent », le mardi 12 septembre à 19 h. Francine Lavoie présentera le monde fascinant des oiseaux qui nous entourent, comment les attirés dans nos jardins et nos cours, comment les éloignés s’ils sont nuisibles, etc. La ...