Martin Deschamps et Marco Calliari au Grand PoutineFest

Dans le cadre de sa tournée provinciale, le Grand PoutineFest débarque à Saint-Georges pour la fin de semaine.

Plus précisément, jeux gonflables, artistes de cirque, chansonniers, kiosques de sucreries et six camions de cuisine de rue s'installeront dans le stationnement du Carrefour Saint-Georges du 1er au 3 septembre. Les visiteurs pourront accéder gratuitement au site de l’événement.

Deux spectacles à ne pas manquer, soit la prestation de Marco Calliari, le vendredi dès 19 h 30, et celle du lendemain, à compter de 19 h, mettant en vedette Martin Deschamps.

Pour une 2e année, une partie des recettes du Grand PoutineFest, sera remise à Opération Enfant Soleil.

À noter que le festival poursuit sa mission de devenir complètement zéro déchet. Toutes les poutines seront donc servies dans des plats réutilisables et résistants allant au lave-vaisselle. Il sera obligatoire de se procurer le plat réutilisable sur chaque achat de poutine au coût de 2 $ seulement. Pour chaque achat du plat, un montant de 50 sous sera remis à Opération Enfant Soleil. De plus, tout sur le site sera recyclable, réutilisable, ou compostable.