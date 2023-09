Après trois années d'écriture, la Georgienne Mégane Turcotte, âgée de 27 ans, publiera son premier livre Amour mortel le 6 octobre prochain.

Ce récit autobiographique raconte l'enfer qu'a vécu Mégane après être tombée dans les bras d'un homme violent. Cette dernière a perdu sa mère lors de la tragédie de Lac-Mégantic survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013. Vivant une période difficile, elle a saisi la main d'un homme qui changerait sa vie, pensait-elle. Mais c'est une toute autre aventure qui l'attendait. « Plus les mois et les années passaient, plus je voyais mes forces me quitter, j'ai finalement dû faire un choix: me laisse mourir ou me battre. J'ai choisi de vivre », peut-on lire sur la dernière de couverture de son livre.

« J'ai toujours aimé écrire, depuis que j'ai 9-10 ans et ça a toujours été un peu thérapeutique si on peut dire. Ça me permet de me défouler, quand je suis triste, ou peu importe, j'aime écrire », a raconté l'auteure en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. Elle a également expliqué que la rédaction d’Amour mortel lui avait fait beaucoup de bien, «même si c'était difficile par moment.»

La Beauceronne envisage d'écrire d'autre livre à l'avenir, mais dans un autre genre. Elle aime particulièrement les fictions d'horreur.

Amour mortel sera donc disponible dès le 6 octobre dans les librairies ou directement auprès de l'auteure.