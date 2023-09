La créativité étudiante était présente au Festifilm de la Beauce

Sept courts métrages, produits par des étudiantes et des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches, ont été présentés dans le cadre du 17e Festifilm de la Beauce, qui s'est déroulé à Saint-Séverin la fin de semaine dernière.

Ce sont des collégiens inscrits au programme Arts, lettres et communication – Création et médias qui ont projeté des œuvres documentaires et de fiction, donnant à réfléchir sur le monde.

Les cinéphiles ont ainsi pu voir Le Rêve du Capitaine (Miguel Morin), Contours flous (Fany Da Silva Vrac), La Face cachée (Albert Cliche), Le NainPosteur (Olivier Fortier), Cléo le Québécois (Amy Gilbert), Tragédie (Émilie Gagné), et Nosferatu (Louis-Antoine Lessard et Victoria Hallée).

Les cégépiens ont aussi profité de leur participation au Festifilm pour réaliser des vidéos et des vox pop plongeant dans les coulisses de leur expérience et partageant les moments forts de cet événement cinématographique unique.

« Le Festifilm de Saint-Séverin offre une opportunité unique à nos jeunes artistes de partager leur passion pour le cinéma à travers leurs réalisations, et ce devant un public enthousiaste. Chaque année, nous participons à cet événement qui se révèle être une vitrine exceptionnelle pour faire découvrir leurs talents », a souligné à l'issue du festival l'enseignante en Création et médias au Cégep Beauce-Appalaches, Caroline Desjardins.