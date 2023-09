Camps de lecture: découvrir le plaisir de lire dès la 1re année

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et Alphare, centre d’alphabétisation populaire de Beauce, ont obtenu un franc succès lors de la tenue du 3e camp de littératie estival nommé L’expérience À livres ouverts! visant à soutenir la réussite scolaires des élèves de 1re année.

La rencontre s'est déroulée du 8 au 18 août dernier, dans six établissements de la Beauce dont 5 écoles: les Petits-Castors et Monseigneur-Fortier de Saint-Georges, L’Éveil de Sainte-Marie, Grande-Coudée de Saint-Martin, L’Aquarelle de Saint-Bernard, ainsi qu'au Village Aventuria. Tous ces endroits ont ouvert leurs portes à 84 enfants de 1re année qui avaient besoin d’un coup de pouce en lecture.

En effet, l'objectif du camp de littératie est d’atténuer les impacts négatifs du phénomène de la « glissade de l’été » et d’éviter la régression des apprentissages pendant la période estivale.

Ce projet a nécessité le recrutement de 14 animateurs et animatrices qui se sont dévoués.es pour ces jeunes ainsi que l’embauche d’une coordonnatrice, Sonia Veilleux. Cette enseignante au primaire nouvellement retraitée a soutenu avec coeur les animateurs, les écoles et les parents et veillé au bon déroulement du projet sur le territoire des 3 MRC de la Beauce. Les camps se sont déroulés sur neuf demi-journées et chaque camp était sous la responsabilité de 2 animateurs.trices.

Un camp pour apprendre... tout en s’amusant!

Les activités du camp sont à la fois éducatives et ludiques, car c’est dans le plaisir que les élèves intègrent le mieux les apprentissages. De plus, la formule choisie leur permet de voir ce camp comme la poursuite de leurs vacances, et non une rentrée devancée à l’école.

Par le biais de jeux, de bricolages et d’expériences de lecture amusantes, les élèves développent leur intérêt pour la lecture, stimulent leur curiosité par rapport aux différents types de livres, tout en travaillant le vocabulaire, la syntaxe et la structure du texte. Ainsi, ils augmentent leur niveau de lecture et ils seront mieux outillés pour réussir leur prochaine année scolaire.

Rappelons qu’un enfant de 7 ans qui a des difficultés de lecture est un prédicteur fiable de décrochage scolaire (selon un rapport récent réalisé à partir de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ)). C’est pourquoi il faut y voir dès leur plus jeune âge.