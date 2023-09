Phil Lauzon et The Vinyls à l'affiche de Beauce Brasse

L'événement Beauce Brasse se tiendra ce vendredi 22 et samedi 23 septembre, à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges. Au total, plus de 25 exposants seront présents pour montrer et faire déguster leurs produits.

Bières, spiritueux, cocktails, sans alcool et cuisine de rue seront au programme de cette nouvelle édition.

Le vendredi, les visiteurs pourront profiter de l'espace dès 16 h, avec une zone amusement pour les familles. Dès 18 h 30, Phil Lauzon prendra place sur scène avec son hommage à Luke Combs. Il sera ensuite suivi du groupe Les Dueling Pianos de la Broche à foin à 20 h 45.

Les portes ouvriront dès 12 h, ce samedi, avec DJ Olivrez Style à 13 h. À 17 h, OnTV rock&roll trio sera sur la scène pour l'animation musicale. La soirée se conclura avec The Vinyls dès 21 h.

Les billets sont disponibles sur le site internet de l'événement en pré-vente ou directement sur place.