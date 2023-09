Impro: Les Pissenlits de retour en force cette année

L'équipe Les Pissenlits, du Cégep Beauce-Appalaches, a donné le coup d'envoi à sa saison ce mardi en participant à son premier match d'improvisation devant public.

La troupe, formée de cinq recrues et de quatre anciens membres, a mis le feu à la patinoire et conquis la foule par son humour et sa créativité débordante. Les membres seront en action à plusieurs reprises cet automne sur scène et également à la télévision.

Les prochains matchs d'improvisation sont prévus les 17 octobre et 21 novembre à 19 h à l’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches. Les Pissenlits seront également de la première édition du spectacle de variétés du Mercredi-Étudiant le 25 octobre à la Salle Alphonse-Desjardins. De plus, l'équipe des TICT accueillera la troupe beauceronne lors d’une rencontre spéciale au Cégep de Thetford le 13 novembre.

Nouvel entraîneur

L'équipe d'improvisation est également fière d'annoncer l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Jérémy Bernard, qui cumule 12 ans d'expérience dans différentes ligues collégiales, universitaires et civiles, prend désormais en charge le groupe.

« En tant qu’improvisateur d’expérience formé comme technicien en loisirs et leader d'une équipe de la LIBRE (Ligue d’improvisation de la Beauce et des régions environnantes) au cours des derniers étés, il a tous les atouts pour bien jouer son rôle, souligne Julie Beaudoin, conseillère à la vie étudiante, responsable du Socioculturel. Son objectif est de contribuer au développement des compétences des joueurs et joueuses des Pissenlits tout en transmettant sa passion. »

Par ailleurs, du 20 au 22 octobre prochain, Les Pissenlits participeront à un week-end de formation à Québec organisé par le RIASQ (Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec).

Pendant cet événement, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de suivre cinq formations de 90 minutes, animées par des artistes de talent de l'improvisation. Cela leur permettra non seulement de perfectionner leurs compétences, mais aussi de développer leur réseau en rencontrant d'autres jeunes en provenance d'une dizaine d'établissements collégiaux.

Notez que les billets pour les matchs réguliers de la ligue sont disponibles au coût de 2 $ à la porte de l’Entrecours les soirs d’improvisation.