La programmation d’automne est en marche

Le centre d’arts Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin a dévoilé une programmation d’automne 2023 qui permet de découvrir deux créateurs québécois en art actuel,ainsi qu’une foule d'activités et événements culturels pour les jeunes, les familles et le public en général.

À la Salle Pierre-Beaudoin, l'exposition Céphalopodes: humains tellement humains de Danielle Chapleau, invite à l’exploration des mondes. Entre la matérialité de Lithosphère et l’immatérialité d’Archipels, d’insolites images appellent à la dérive de la pensée. Face au désarroi ou à la désespérance, pour aller au-delà de la sidération qui paralyse parfois, l’artiste déploie une portion de la beauté du monde qui l’habite intérieurement. L’exposition de Danielle Chapleau pourra être vue jusqu'au 3 décembre.

Elle sera même sur place le dimanche 29 octobre à 14 h dans le cadre d'une conférence-causerie où elle présentera l’épisode de création des céphalopodes.

Pour sa part, la peintre Mary Hayes s'approprie l'espace de la Salle des Courroies et du Hall avec ses toiles inspirées des récits de héros/an-héros adolescents de la culture populaire américaine.

L’exposition Destroyers, dont le terme reflète la fascination et la peur de la société à l'égard des jeunes et leur culture. Avec des peintures à la fois joyeuses, nostalgiques,humoristiques et parfois menaçantes, cette exposition est une lettre d'amour à une génération - les héritiers d'un monde en pleine transformation et bouleversement sismique. Destroyers restera en salle jusqu'au 10 décembre.

Fête de la farine

Chaque année, à l’approche du gel et des froids d’hiver, le Moulin invite la population à participer à sa traditionnelle Fête de la farine.

Ce jour spécial est aussi la dernière occasion de voir fonctionner la fameuse roue à godets et la meunerie jusqu’à sa réouverture au printemps suivant. Lors de cette journée de fête, les visiteurs découvrent la salle des courroies et le mécanisme qui actionne les meules. Ils voient le meunier du Moulin faire de la bonne farine devant leurs yeux. En plus d’être initiés à une pratique ancestrale, tous les participants ont le plaisir de se « sucrer le bec » en dégustant une crêpe cuite sur place et arrosée de bon sirop d’érable pour l’occasion. Des démonstrations commentées ont lieu à 11h30, 12h30, 13h30 et 14h30.

Il est recommandé de réserver votre place car le nombre de personnes admises à la meunerie est limité.