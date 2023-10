Le premier livre de Mégane Turcotte est publié

Amour mortel, le premier livre de la Georgienne Mégane Turcotte est disponible dès aujourd'hui dans les librairies de la Beauce et auprès de l'auteure.

Ce récit autobiographique raconte l'enfer qu'a vécu Mégane après être tombée dans les bras d'un homme violent. Cette femme d'aujourd'hui 27 ans a perdu sa mère lors de la tragédie de Lac-Mégantic survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013. Vivant une période difficile, elle a saisi la main d'un homme qui changerait sa vie, pensait-elle. Mais c'est une toute autre aventure qui l'attendait. « Plus les mois et les années passaient, plus je voyais mes forces me quitter, j'ai finalement dû faire un choix: me laisse mourir ou me battre. J'ai choisi de vivre », peut-on lire sur la dernière de couverture de son livre.

En attendant les prochaines oeuvres de cette Beauceronne, découvrez son premier livre Amour mortel.