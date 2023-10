Djordan Lemay crée des sculptures réalistes avec peu de moyens

À l'approche d'Halloween, l'artiste beaucevillois Djordan Lemay a fabriqué une réplique grandeur nature de La Religieuse (The Nun) avec ce qu'il avait sous la main.

Cette sculpture mesure environ six pieds et a été conçue « avec passion et amour » dans le garage de l'artiste, soit un espace d'environ quatre pieds de large. « J'avoue que cette grosseur d'atelier ça apporte son lot de défis », a précisé Djordan avec humour.

Cela représente environ 20h de travail à temps perdu et beaucoup de précision. Notamment pour le visage qui a été sculpté entièrement à la main.

Chaque détail compte

Pour faire les mains, Djordan a moulé les siennes puis il a passé plusieurs heures à les peindre afin de les rendre les plus réalistes possible. Il y a ensuite ajouté de faux ongles.

« Les yeux je les ai fait avec une peinture qui brille dans le noir pour récréer l'effet qu'on pouvait retrouver dans le film. »

En mettre plein la vue avec les moyens du bord

Cette oeuvre a été réalisée avec peu de budgets. « Elle a été conçue avec du matériel que j'avais dans mon garage. Ça devait me couter le moins cher possible à cause du coût de la vie, mais je voulais en mettre plein la vue! »

« J'ai pris de l'argile provenant du magasin à un dollar et j'en ai fait une oeuvre d'art! », a-t-il conclu.

Notons que ce personnage est une création de James Wan, le créateur de la saga Conjuring.