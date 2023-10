Le Cercle des Fermières organise son marché de Noël cette fin de semaine

À l'approche d'Halloween, l'artiste beaucevillois Djordan Lemay a fabriqué une réplique grandeur nature de La Religieuse (The Nun) avec ce qu'il avait sous la main. Cette sculpture mesure environ six pieds et a été conçue « avec passion et amour » dans le garage de l'artiste, soit un espace d'environ quatre pieds de large. « J'avoue que cette ...