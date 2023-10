Saint-Éphrem: Festival culturel et accueil des nouveaux résidents en fin de semaine

Saint-Éphrem convie les Beaucerons au Festival culturel et à l’accueil des nouveaux résidents qui se déroulera ce vendredi 13 et dimanche 14 octobre au Centre Multifonctionnel de la municipalité.

Cet événement est présenté dans le cadre de la Virée culturelle en Beauce-Sartigan.

Ainsi, ce soir, la population est invitée à venir voir un match d’improvisation de la LIBRE, qui se déplace à Saint-Éphrem pour l'occasion.

Le lendemain, le festival culturel accueillera des artistes et artisans de la région qui exposeront leurs créations dans une grande variété de domaines. Certains feront même une démonstration de leur art. Sur place, d’autres activités sont au programme tel qu’un atelier de galets originaux avec artistes et artisans de Beauce ainsi que Patrick Maranda, caricaturiste; le tout dans une ambiance musicale avec Maryse et Denis.

À ce festival culturel s’ajoute l’accueil des nouveaux résidents. Dès 16 h, les membres du comité présenteront les nouveaux résidents et leur remettront un cadeau ainsi qu’un guide d’accueil. Sous la thématique contes et légendes, Jeanne Bizier, native de Saint-Éphrem, présentera un conte d’ici. Celui-ci sera suivi d’un conte du Pérou avec Pedro Diaz, conteur et musicien.

La journée se terminera avec un cocktail ainsi qu’une dégustation de poutine et de tire d’érable.

La population est attendue ce soir dès 19 h et le 14 octobre à partir de 12 h 30 au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem.