Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Le service des loisirs de Saint-Prosper a annoncé l'organisation d'une soirée dansante latina-country, ce samedi 21 octobre à la salle SBC du Centre récréatif Desjardins. L'animation musicale sera effectuée par country dans SR et une performance espagnole sera assurée par Olga Meléndez et Critian Rios. Le but de cette soirée est de découvrir ...