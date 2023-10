Un 4e album pour la chanteuse de jazz Caroline Nadeau

Voir la galerie de photos

Le chanteuse de jazz originaire de la Beauce, Caroline Nadeau, vient de lancer son 4e album dans lequel elle revisite des grands classiques de la chanson anglophone canadienne.

Forever Lasting Canadian Songs comprend dix succès écrits par des artistes comme Bachman-Turner Overdrive, Neil Young, Joni Mitchell, Alannah Myles, K.D. Lang, Shania Twain, Leonard Cohen et Gino Vannelli, qu'elle a réarrangé avec des accents blues, jazz, bossa-nova, gospel et pop, a-t-elle expliqué en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

La native de Saint-Bernard a passé des soirées « vraiment l’fun » avec son conjoint originaire de la Saskatchewan, l’auteur-compositeur-interprète Gerry Gareau, à écouter plusieurs pièces, avant de monter une liste coup de coeur qu'elle a soumise à ses collaborateurs arrangeurs. Au moment où elle décide d’aller enregistrer les chansons en studio, nous sommes au début février 2020, on connaît la suite : tout est mis sur la glace. Trois ans plus tard, le projet d’album voit enfin le jour.

C'est elle aussi qui assure la production et la direction artistique du disque qui est disponible en format numérique et aussi en CD, via son site web (www.carolinenadeau.com)

Chanteuse, arrangeuse, compositrice, choriste et enseignante, Caroline Nadeau évolue dans l’industrie de la musique depuis plus de 20 ans. Interprète reconnue pour ses prestations enlevantes, elle s’est produite sur diverses scènes et dans de grands événements, dont le Festival International de Jazz de Montréal, le Festival Mommenta en Allemagne, l’Edmundston Jazz & Blues Festival et le Sasktel Saskatchewan Jazz Festival. Elle enseigne depuis plus de 25 ans le chant jazz et populaire; elle est actuellement professeure au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, elle qui est une flûtiste de formation classique.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Caroline Nadeau.