Un balado pour découvrir l'histoire de Cumberland

Les dignitaires et bénévoles de la Corporation du Patrimoine de Saint-Simon-les-Mines, ont lancé, le dimanche 15 octobre, le nouveau balado sur l'histoire de Cumberland à l'église Saint-Paul de Cumberland.

Le balado est le résultat du travail de plusieurs artistes et artisans pour un montant total de près de 20 000 $. Celui-ci sera déployé lors de la prochaine saison touristique de l’église et du jardin Harbottle en 2024.

L’idée du balado est née du besoin de trouver de nouvelles pistes de développement de la Corporation et d’offrir un outil qui permettrait de transmettre l’histoire de l’église et de son environnement. Également, il a pour objectif de rejoindre une clientèle plus grande et multigénérationnelle, dont principalement les jeunes.

« À travers quinze points (tableaux) répartis sur le site, les visiteurs découvriront des faits, des histoires et un vécu pas encore connu qui ne figure pas sur les plaques d'interprétation en place sur le site. Ces tableaux racontent entre autres l’histoire des résidences, du cimetière, des monuments, de la prospection d’or, de l’église, du manoir seigneurial et de bien d’autres points d’intérêt. Chaque tableau est d’une durée de 2 à 3 minutes et a été traduit en anglais », a mentionné Yvan Poulin, président de la Corporation.

Ce projet a demandé un gros travail de recherche de l'information, de rédaction et de relecture des textes jusqu'à la traduction. Ensuite, il aura fallu effectuer le travail d'enregistrement des textes par sept comédiens puis le montage des capsules vidéo. Tout cela a pu être réalisé grâce à l'implication des artistes et artisans de la région.

Il y a eu aussi des travaux d’aménagement sur le site dont l’enfouissement et la distribution du réseau WI-FI et électrique. Pour rendre le balado accessible aux visiteurs, des codes QR ont été apposés sur des fleurs qui se retrouveront un peu partout sur le site.

« Ce projet a été rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel qui a été conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan et le gouvernement du Québec. Également, nous voulons souligner la contribution du Conseil économique de Beauce », a conclu Yvan Poulin

Un budget près de 20 000 $, dont 15 000 $ provenant de la MRC de Beauce-Sartigan et près de 4 000 $ de la Corporation a été nécessaire pour la réalisation du projet.