Clin d'oeil sur la Beauce: quatre photographes récompensés

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan ont dévoilé les meilleures photographies soumises dans le cadre du concours Clin d’œil sur la Beauce 2023.

Tous les finalistes ont été invités à la soirée de remise de prix qui a eu lieu au centre culturel Marie-Fitzbach le jeudi 26 octobre. Pour cette édition, 187 photos ont été soumises sous le thème « Nuances de couleurs ». Parmi les photographies reçues, 30 furent sélectionnées et un total de 1 400 $ a été remis en prix.

Photographes récompensés

- 1er prix (500 $) : Léo Talbot (La Guadeloupe) – Explosion de couleurs

- 2e prix (400 $) : Lyne Simard (Saint-Georges) – En équilibre

- 3e prix (300 $) : Marjolaine Giguère (Saint-Joseph-de-Beauce) – Craquer pour la couleur

- Coup de cœur du public (200 $) : Dany Bolduc (Saint-Honoré-de-Shenley) - Les couleurs du ciel

La Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan félicitent tous les gagnants et remercient les juges Claude Gagné, Daniel Veilleux et France Quirion.

L’exposition est en cours au centre culturel Marie-Fitzbach jusqu’au 12 novembre. Par la suite, une exposition virtuelle des 30 photos finalistes aura lieu à différents moments dans les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan en 2024.

Les organisateurs invitent dès maintenant les photographes amateurs à se préparer à l’édition 2024 qui sera tenue cette fois sous le thème « Lignes et courbes ». Les détails du concours seront publiés sur le site Web de la Ville de Saint-Georges en février prochain.