Quoi faire en Beauce du 3 au 5 novembre?

Une pièce de théâtre sera proposée le vendredi 10 novembre et samedi 11 novembre au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem. Costa Del Coco est une comédie hilarante, écrite et mise en scène par Sébastien Hamel. En plus d’être auteur de la pièce, Sébastien est acteur avec deux comédiens, Julie Mathieu et Claude Bilodeau. Aucun des comédiens ...