Le Cercle de Fermières L’Assomption annonce son marché de Noël

Les étudiantes et étudiants de 2e année du programme d’Arts, lettres et communication, profil Création et médias du Cégep Beauce-Appalaches présenteront prochainement une version unique de la pièce de théâtre Le Faiseur. Cette adaptation moderne, écrite par la talentueuse dramaturge, scénariste et traductrice québécoise Gabrielle Chapdelaine, ...