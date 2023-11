Un mois de Noël pour petits et grands à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a présenté ce matin la programmation de son mois de Noël et elle s'adresse à tous, petits et grands.

Le lancement officiel aura lieu lors de l'illumination du sentier féérique, installé sur l'île Pozer, le jeudi 30 novembre à 18 h 30. Sur place, les visiteurs pourront profiter de l’animation ambulante, de collations et de breuvages chauds. Le sentier demeurera illuminé jusqu’à la fin du mois de janvier.

À son tour, le Père Noël viendra découvrir le sentier féérique lors de la soirée familiale de Noël le mercredi 20 décembre de 17 h 30 à 21 h. Tout au cours de la soirée, les visiteurs pourront retrouver leur cœur d’enfant en profitant des jeux gonflables, de l’animation, de ballades en carriole ainsi que des collations et des breuvages chauds.

« Le temps des fêtes c'est le temps des présents. Je vous propose donc d'inviter quelqu'un, votre voisin, vos amis, vos collègues! Des rassemblements c'est de la joie », a mentionné Carole Paquet du comité des loisirs de Saint-Georges.

Activités culturelles

Une multitude d’activités culturelles se tiendront au centre culturel Marie-Fitzbach du 25 novembre au 31 janvier. Minilitous, Heure du conte, spectacle familial, concert de Noël, expositions hivernales, atelier de fabrication, concours en arts visuels, chasse au trésor et mission découverte sont au calendrier.

Activités libres

Plusieurs activités libres seront également accessibles dont le patinage libre de Noël au centre sportif Lacroix-Dutil ainsi que le patinage sur le sentier glacé à l’espace Carpe Diem ainsi que dans les patinoires de quartier et les sports de glisse au centre de ski Saint-Georges. Pour les activités extérieures, les utilisateurs sont invités à consulter le site Web et les pages Facebook du Service des loisirs et de la culture et du centre de ski pour connaître la date d’ouverture et les conditions.

Pour le centre de ski et les sentiers glacés, les ouvertures dépendront de la météo. En ce qui concerne le patinage à l'Espace Carpe Diem, cela devrait être prêt pour le 1er décembre.

Marché de Noël

Le marché de Noël sera également de retour du 1er au 3 décembre ainsi que les 9 et 10 décembre sur le stationnement du Grand Marché. Les visiteurs pourront en profiter pour se procurer des produits locaux.

Précisions que l’accès à toutes les activités offertes dans le cadre du mois de Noël est gratuit.