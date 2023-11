Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 17 novembre 37e Salon des Artistes et Artisans de Beauce Une trentaines d'exposants de la Beauce et d'ailleurs. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: 13 h à 20 ...