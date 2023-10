La troupe de théâtre formée de comédiens et comédiennes de Sainte-Aurélie et des alentours récidive en présentant le conte musical: Noël au chemin des Français.

Cette pièce écrite et mise en scène par Harold Gilbert a été présentée à deux reprises en 2018 et 2019 et a alors connu un grand succès. C'est pourquoi elle sera présentée à nouveau les vendredi et samedi 17 et 18 novembre prochains à 19h ainsi que le dimanche 19 novembre à 13h au centre municipal de Sainte-Aurélie dans une version remaniée par l'auteur.

Mettant en scène une vingtaine de comédiens, le propos de la pièce se situe dans le canton de Metgermette-Nord au début du 20e siècle et raconte l'histoire de Josaphat, un bûcheron appelé à choisir une promise entre deux femmes de personnalité et de condition sociale différentes. On y souligne la rivalité qui existait à l'époque entre les mieux et les moins bien nantis, les gens des rangs et des villages, le tout avec une pointe d'humour et un soupçon dramatique. La pièce est également ponctuée de chants de Noël sous la direction de Marlène Maheux et de Lucille Thompson.

Les billets sont en vente au coût de 20$ auprès de Carmelle Gonthier au 418-593-6543 ainsi qu'à la Librairie Sélect.