« Les 100 jours » de Chantal El Helou est maintenant disponible partout

Les enfants et les élèves des maisons et école primaire Let’s Go ont récolté près de 3 700 livres de citrouilles après la fête de l’Halloween. Celles-ci ont été récupérées dans le cadre de la 6e édition de l'activité « Smashing Pumpkins », qui se veut une façon ludique et pédagogique de sensibiliser les enfants et la population sur le gaspillage ...