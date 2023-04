Suivre la règle des 100 jours pour passer au travers des épreuves de la vie

Voir la galerie de photos

Chantal El Helou a quitté le Liban pour s'installer en Beauce avec sa famille il y a à peine un an. Pour surmonter ce changement, elle a suivi la règle des 100 jours.

« Notre culture c'est une course de chevaux, il faut tout le temps courir. (...) Quand j'étais au Liban, je me disais qu'il faut être patiente et respecter la règle des 100 jours. Ça va devenir plus clément, je vais passer l'épreuve. (...) Je l'ai vraiment utilisé quand je suis venue au Canada », a-t-elle raconté en entrevue avec EnBeauce.com.

Pour passer au travers de ses émotions elle s'est mise à écrire sur un petit carnet, comme un journal intime. De temps à autre, elle écrivait un petit chapitre sur une personne ou quelque chose qui l'inspire, que ce soit une belle rencontre au Canada ou un manque de ses proches restés au Liban. Petit à petit, elle a écrit près de 24 chapitres qui se retrouvent aujourd'hui dans son livre Les 100 jours.

Grâce à cet ouvrage, elle espère aider ceux qui, comme elle, sont contraints de quitter leur pays et doivent s'adapter à une nouvelle vie, ou simplement passer à travers une grosse épreuve de la vie.

Vous en avez peut-être déjà lu un extrait dans le bulletin municipal de Saint-Georges.

Pour tout savoir sur ce livre, visionnez l'entrevue vidéo avec Chantal El Helou.

Il est disponible en commande auprès de l'autrice directement sur sa page Facebook Chantal El Hélou Catafago. Prochainement, il devrait aussi être en vente dans les librairies de Saint-Georges.