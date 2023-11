Une première édition prometteuse pour le Solstice Hivernal

Dans l'objectif de faire vivre le Solstice Festival à l’année, l'organisation présente la première édition Le Solstice Hivernal, événement culturel et musical qui se tiendra demain soir au Woodooliparc de Scott.

Au programme : des spectacles sur trois scènes tant intérieures qu’extérieures, animations déambulatoires, ateliers de danse, exposants, et surprises gastronomiques, dans le décor féérique du Parc Frima – La Magie de Noël.

« C’est important pour l’équipe du Solstice d’être présent.es sur le territoire tout au long de l’année et de donner la possibilité aux artistes d’ici et d’ailleurs de se produire. On souhaite aussi rejoindre un plus grand nombre de personnes et s’installer en Chaudière-Appalaches. C’est sur le long terme qu’on arrivera à créer de réelles occasions de partage et de découverte des cultures du monde », a expliqué Pamela Doyon, directrice générale du Solstice Festival.

S’insérant dans une série d’initiatives produites par Créativa Productions, le Solstice Hivernal vise à plonger le public dans un univers d’ouverture, de bienveillance et d’éveil sur le vivre-ensemble.

Une programmation rassembleuse

Dès 18h, sur la scène Le Shack des Découvertes, place à Kattam et ses Tam-Tams, virtuose des percussions, qui saura charmer et faire voyager les familles par le rythme, le chant et la danse, à la découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde. L’Opéra de Pékin et sa troupe aux costumes flamboyants suivront pour partager leur folklore chinois. Un atelier de Gumboot avec Just Gumboots s’en suivra, vous montrant les rudiments de cette impressionnante danse traditionnelle sud-africaine. À 21h, la soirée culminera avec un party mené par le groupe traditionnel La Grand’ Débâcle.

À la scène l’Igloo des traditions, située sous la structure gonflable à l’extérieur, prenez part à l’atelier de Gumboot, au spectacle énigmatique du magicien Chris Grus et voyez ou revoyez Kattam et ses Tam-Tams au grand plaisir des tout-petits.

À la Scène Woodooli, située à l’intérieur du Parc Frima (accès payant) : un atelier de danse africaine avec Afriki’Art, contes péruviens par Pedro Diaz, suivi de Julie Mathieu et son spectacle « Y Paraîtrait » qui vous fera voyager dans le temps en racontant l’histoire de son grand-père, en swignant au son de l’accordéon, de l’harmonica et de la guitare.

En tout temps, déjouer vos sens et vos papilles grâce aux divers kiosques de restauration et d’exposant sur place.

L’ensemble des activités et spectacles à la salle « le Shack des découvertes » et à « L’Igloo des traditions » est entièrement gratuit. Les festivaliers désirant toutefois bonifier l’expérience du Solstice Hivernal en visitant le Parc d’amusement thématique Frima – La Magie de Noël, la visite de la maison du Père Noël et les spectacles de la « Scène Woodooli » devront se procurer à l’avance l’accès Woodooliparc (payant).