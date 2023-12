Un premier vidéoclip pour l'auteur-compositeur-interprète Hugo Bolduc

Égaré, tel est le titre du premier vidéoclip que vient de lancer l'auteur-compositeur-interprète, originaire de Beauceville, Hugo Bolduc.

Le clip est tiré de son premier album, Sonder le sens, que l'artiste de 37 ans a mis en marché le printemps dernier. À ses yeux, la musique est une boussole qui l’a toujours aidé dans les moments de remise en question ou d’incertitude.

« J'ai un attachement particulier à la chanson «Égaré» qui décrit ce sentiment profond d'être perdu, en quête à vouloir trouver un sens à sa vie et, souhaitons-le, trouver le chemin qui nous a été tracé. Ironiquement, plus je m'accomplis dans ma musique, plus je me détache de cet état d'esprit. Je crois que nos rêves et nos passions peuvent nous aider à trouver le bon chemin à emprunter », mentionne Hugo Bolduc, dans le communiqué de presse de lancement.

Lui qui a chanté dans les bars durant de nombreuses années, se dit fier de son parcours et de son premier album qui est le fruit d’un intense travail. D'ailleurs, il a pu compter sur la collaboration d'un autre auteur-compositeur-interprète beaucevillois, Pierre-Hervé Goulet, pour la co-écriture de la chanson Égaré, dont le vidéoclip est diffusé sur You Tube.

« Je donne aujourd’hui le droit à mon cœur de remettre ma raison à sa place. Je me permets enfin de m'accomplir dans ce qui fait le plus de sens pour moi : composer et écrire mes propres chansons », de conclure le chanteur.