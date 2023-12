Appel à projets culturels en Beauce-Sartigan

Dans le cadre de l'Entente sectorielle de développement de la culture de la Chaudière-Appalaches, la MRC de Beauce-Sartigan lance un appel à projets pour soutenir l’acquisition d’équipements et l’amélioration d’infrastructures culturelles au bénéfice des citoyens.

Une aide financière minimale de 5 000 $ et maximale de 10 000 $ par projet sera octroyée par la MRC sous forme de contribution non remboursable. L’enveloppe totale pour cet appel à projets est de 30 000 $. Les organismes ont jusqu’au 16 février 2024 pour déposer un projet. Ils sont invités à consulter les modalités et le formulaire de dépôt de projet sur le site web de la MRC

Ultimement, les projets retenus favoriseront la mise en place de conditions favorables à la vitalité culturelle du territoire ainsi qu’à l’augmentation d'activités liées aux arts et à la culture. Une attention particulière sera accordée à la mutualisation des ressources et à la réalisation d’actions concertées.