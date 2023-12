Le festival Country Storm s'invite à Saint-Victor du 28 au 30 mars

Le festival Country Storm qui voyage chaque année dans la province posera ses valises sur les installations des Festivités Western de Saint-Victor, du 28 au 30 mars 2024.

Cet événement a attiré des milliers de personnes lors de ses dernières éditions.

Avec la collaboration des Festivités Western de Saint-Victor, Country Storm proposera trois soirées de spectacles avec des artistes de la new country.

Ainsi, Francis Degrandpré et Phil Lauzon seront sur la scène de ce nouvel événement. Cette édition accueillera aussi une soirée Nashville Expérience avec The Bounty Hunters et Tommy Collin. Les chanteurs Gab Guimond et Félix Poulin-Roy seront également de la partie. DJ Brytech sera aux commandes de l'After-Party

Les billets passports week-end sont déjà en vente sur le site de l'événement.