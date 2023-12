Saint-Georges: le cinéma Centre-ville se modernise

Le cinéma Centre-ville à Saint-Georges vient tout juste de terminer des travaux de modernisation visant à offrir une meilleure expérience visuelle et sonore aux spectateurs.

« Il faut se moderniser. (...) C’est notre travail nous en tant que cinéma d’offrir ce confort-là, parce que les films on a aucun contrôle là-dessus. (...) Moi je reçois le produit, mais mon job c’est le confort, le son, l’image et le pop corn », a expliqué Stéphane Morin, copropriétaire des lieux avec son fils William.

Après avoir changé les écrans et les haut-parleurs des six salles durant la pandémie, ses deux passionnés viennent d’investir 400 000 $ pour la modernisation de deux salles. C’est en allant visiter d’autres installations que le propriétaire s’est décidé. « On a visité une nouvelle salle il y a deux ans et on a capoté! J’ai dit Wow, il faut apporter ça ici. »

Ainsi, deux salles ont désormais des sièges plus larges et plus confortables. L’une dispose d’un nouvel écran plat, micro perforé, avec un son 5.1. L’autre a une installation sonore biophonique Dolby Atmos et un grand écran incurvé et micro perforé.

Une spécificité régionale

Le cinéma centre-ville est le premier établissement de région à disposer de la technologie Dolby Atmos au Canada. Reconnu par Hollywood, ce système sonore prévoit 38 canaux de sons indépendants, comparativement à une salle classique qui en a 5 ou 7.

Pour obtenir le certificat Dolby Atmos, il faut notamment présenter un plan de la salle avec les équipements, puis lorsque c’est approuvé, il faut tout calibrer avec 6 à 8 micros. « Certains haut-parleurs sont en angle pour que l'énergie recouvre absolument tous les sièges, il y en a même au plafond », a précisé Pierre-André Charron, le représentant de Dolby Atmos.

La technologie Dolby Atmos est un son immersif en 3D, où le son est découpé.

Notons également que depuis plusieurs mois déjà, tous les projecteurs sont à laser et plus à lampe. Ce qui permet une meilleure qualité d’image, plus nette et plus contrastée. C’est le deuxième complexe de la province à être 100 % laser.