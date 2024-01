Un spectacle jeunesse pour célébrer la Journée de l’alphabétisation familiale

Brindille et Charlot présenteront un spectacle gratuit à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges le samedi 27 janvier afin de célébrer la Journée de l’alphabétisation familiale.

Devenu une tradition depuis 10 ans, cet événement est mis de l’avant par Alphare, la Ville de Saint-Georges et la Maison de la Famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse. Attirant chaque année près de 300 personnes, l’objectif de l’événement est de sensibiliser les familles à l’importance de l’alphabétisation et de promouvoir le plaisir de lire et d’apprendre en famille pour favoriser la réussite éducative des jeunes de notre communauté.

Un spectacle pour petits et grands

Ce spectacle aura donc lieu le samedi 27 janvier. À cette occasion, les parents et enfants de tout âge rencontreront Brindille et Charlot pour vivre une histoire d'aventure fantastique entremêlée d'humour, de magie, de danse, d'acrobaties et d'imitations.

Deux représentations sont prévues, une le matin à 10h30 et une deuxième en après-midi à 13h30. La durée du spectacle est de 45 minutes, après quoi les enfants pourront se faire photographier avec les personnages.

Un tirage de livres sera également fait parmi tous les participants.

Invitation à découvrir l’univers de la lecture

Par cette initiative, les partenaires souhaitent susciter le goût de la lecture chez les petits et du même coup, sensibiliser les parents à l’importance de lire à la maison et de laisser traîner des livres ici et là. Ainsi, plus un enfant est mis en contact tôt avec le monde des livres et des mots, plus il augmentera ses chances de réussir à l’école.



Sur la photo: Bianca Lessard, intervenante-animatrice à la Maison de la Famille Beauce-Etchemin, Annie Poulin, directrice chez Alphare, Marie Tanguay, régisseuse-bibliothèque à la Ville de Saint-Georges et Patricia Dulac, coordonnatrice culturelle à la Ville de Saint-Georges.