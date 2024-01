Prix du patrimoine: l'appel des candidatures est lancé pour la Beauce

C'est sous le thème Contes et légendes que se tiendra la troisième prestation de la saison des Concerts sous le clocher, le vendredi 26 janvier à l’église Saint-Georges. Les sopranos Évelyne Larochelle et Carole-Anne Rousselle, ainsi que les musiciens Simon Desbiens (violoncelliste), Jessy Dubé (violoniste) et Bruce Gaulin (pianiste), feront ...