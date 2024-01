Un premier Marché Éco-Local à Sainte-Marie

Une première édition du Marché Éco-Local aura lieu à Sainte-Marie les 9 et 10 février, dans les locaux du CJE Beauce-Nord, au 168 rue Notre-Dame Sud.

Une variété d’artisans locaux seront présents.

Il y aura également une friperie éphémère où il sera possible de trouver des vêtements usagés et des accessoires de mode. Les profits seront intégralement remis à l’École Nouvelle-Option pour l'achat de matériel éducatif et organiser des sorties pour les élèves.

Café et collations seront offerts sur place tout au long de l’événement.

S'impliquer

Ceux qui souhaitent s'impliquer peuvent donner des vêtements usagés, des chaussures et des accessoires mode en bon état. Les dons seront réceptionnés les jeudi 25 et vendredi 26 janvier, entre 8h30 et 16h30.