Culture et tourisme: appel de projets pour l'acquisitions d'équipements

Dans le cadre de la démarche Signature Innovation, la MRC de Beauce-Sartigan lance un appel à projets pour soutenir les promoteurs du milieu culturel et touristique par de l’acquisition d’équipements afin de développer de façon significative des évènements de grande envergure.

Cet appel à projets est lié à la démarche Signature Innovation prévoyant la réalisation de projets concrets et innovateurs qui contribueront à propulser la MRC comme étant avant-gardiste dans un domaine donné et à mettre davantage en valeur ce qui la caractérise. L’orientation choisie par la MRC de Beauce-Sartigan est « En route vers le développement touristique d’envergure ».

Dotée d’une enveloppe totale de 240 000$, l’aide financière de minimum 25 000$ et de maximum 100 000 $ sera octroyée sous forme de contribution non remboursable. Un second appel à projets aura lieu en décembre pour le même montant.

Les projets soumis devront démontrer la nécessité d’acquérir un nouvel équipement qui permettra la réalisation d’événements culturels majeurs. Les promoteurs ont avantage à travailler en complémentarité, car ils devront justifier que l’utilisation des équipements sera le résultat d’une concertation d’organismes et que les nouveaux équipements augmenteront le nombre de visiteurs dans la région.

Les organisations admissibles sont les organismes à but non lucratif, les entreprises d’économie sociale, les coopératives (à l’exception des coopératives du secteur financier), les municipalités, les communautés autochtones, les entreprises privées (à l’exception des entreprises du secteur financier), les organismes des réseaux du milieu de l’éducation ainsi que les personnes morales souhaitant démarrer une entreprise.

L’apport du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation s’élève à 1 446 560 $ et provient du Fonds régions et ruralité. La participation financière de la MRC de Beauce-Sartigan totalise 289 312 $. « Cette importante contribution de notre gouvernement pour la MRC de Beauce-Sartigan va permettre de créer des événements rassembleurs pour notre population. Plusieurs organisations pourront bénéficier de ces nouvelles sommes d’argent consacrées à la tenue de spectacles et d’événements. Cela nous permettra également d’attirer de nouvelles et nouveaux artistes de même que des personnalités majeures dans la région », a déclaré le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

La date limite pour déposer un projet est le 2 avril 2024 pour déposer un projet. Les modalités et le formulaire se trouvent sur le site Web de la MRC.