Quoi faire en Beauce du 23 au 25 février?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 23 février

Soirée lumières et raquettes aux flambeaux

Dans les cadre des Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln.

Où: Club de motoneige — Beauceville

Quand: 18 h 30 à 20 h 30

Match de hockey de Perfection Auto

Premier match des quart-de-finales contre Haute-Beauce de La Guadeloupe.

Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: 20 h 30

Match de hockey du Garaga Junior de Saint-Georges

Premier match des quart-de-finales contre le Sauro de Lac-Mégantic.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil (glace Manac) — Saint-Georges

Quand: 20 h 30

Match de hockey de Beauce Mitsubishi Saint-Georges

Premier match des quart-de-finales contre le Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem.

Où: Aréna de Saint-Éphrem-de-Beauce

Quand: 20 h 30

Match demi-finale de la LHCS

Les Hunters de Saint-Prosper contre le Giovannina de Sainte-Marie-de-Beauce.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: 20 h 45

Match du Cool FM

Le Cool FM reçoit les Éperviers de Sorel Tracy.

Où: au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges

Quand: à 20 h

Samedi 24 février

Championnat provincial de karaté Yoseikan Beauce

Il y aura plus de 10 catégories, réparties par groupe d'âges, débutant par ceinture blanche Jaune-Orange 6 ans et moins jusqu'à la catégorie ceinture noire 45 ans et plus.

Où: au complexe multisport de Saint-Georges

Quand: à partir de 8 h 30, le tournoi commence à 10 h

Lancement du livre Jeanne et La bande des 7!

Organisé par Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: à compter de 9 h

La descente des Cabochons

Présentée en collaboration avec la Ville de Saint-Georges.

Où: Centre de ski de Saint-Georges

Quand: à compter de 13 h

Match de hockey Lynx M15 D1 relève

Contre Saint-Patrick’s High School.

Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville

Quand: 17 h

Match de hockey Condors du CBA

Contre les Flames de Gatineau.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: 19 h 30

Match de hockey de Perfection Auto

Deuxième match des quart-de-finales contre Haute-Beauce de La Guadeloupe.

Où: Aréna Armand-Racine — La Guadeloupe

Quand: 20 h

Match de hockey de Beauce Mitsubishi Saint-Georges

Deuxième match des quart-de-finales contre le Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil (glace Manac) — Saint-Georges

Quand: 20 h

Dimanche 25 février

Rendez-vous d'hiver du dimanche à Beauceville

Plusieurs activités au programme.

→ Déjeuner/Salle des Chevaliers de Colomb/8 h à midi

→ Messe/Église Saint-François/8 h 30

→ Patinage libre/Aréna EJM—René-Bernard/9 h à 10 h 30

→ Marque-pages/Bibliothèque Madeleine-Doyon/10 h à 11 h 30

→ Après-midi Cartes et jeux/Salle Curé-Denis-Morin/13 h

→ Portes ouvertes/Manège militaire/13 h à 15 h

→ Portes ouvertes/Baseball BCE/13 h à 15 h

Exposition au Marius B. Musée

Suzanne Paquette présente « Trames et Résonances ». Cette exposition rend compte du cheminement créatif de cette artiste lissière en connivence.

Où: Marius B. Musée à Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 11 h à 16 h, puis jusqu'au 2 juin

Match demi-finale de la LHCS

Le Giovannina de Sainte-Marie-de-Beauce contre les Hunters de Saint-Prosper.

Où: Aréna de Lac-Etchemin

Quand: 16 h

Match demi-finale de la LHCS

Les Mercenaires de Lotbinière contre le Familiprix de Saint-Joseph-de-Beauce.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: 16 h

Match Big Brother Célébrités de la LIBRE

Huit célébrités•es locales traverseront, le temps d'une soirée, une saison complète de Big Brother version improvisation. Au menu: alliances, trahison, twists!

Où: au bar La Buvette à Saint-Georges

Quand: à 19 h