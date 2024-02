LHCS: les Beaucerons débutent en force dans les séries

Le premier tour des éliminatoires s’est amorcé ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, pas moins de huit parties étaient à l’affiche pour l’occasion.

Après deux matchs, ces séries quarts de finales 4 de 7 sont présentement dominées par le Giovannina de Sainte-Marie, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, les Éperviers de Saint-Charles et le Familiprix de Saint-Joseph qui mènent leurs affrontements respectifs 2-0.

Champion de la section Ouest et du calendrier régulier, le Giovannina de Sainte-Marie est confronté aux Hunters de Saint-Prosper dans ce premier tour des séries quarts de finales, ou demi-finales de divisions. Au terme des deux parties présentées au cours du week-end, le Giovannina domine la série par deux victoires contre aucune pour les Prospériens.

Les deux équipes croisaient le fer une première fois le vendredi 16 février au Centre Caztel de Sainte-Marie et le Giovannina, mené par Félix-Antoine Chabot qui a inscrit un doublé, a signé un gain de 5-2, prenant ainsi les devants 1-0 dans cette série.

Chabot a ouvert la marque lors d’un avantage numérique dès la 50e seconde de jeu en première, Jérémie Roy créant l’égalité lui aussi en supériorité numérique à 3:25. Philippe Leclerc et Olivier St-Cyr ont eux aussi profité de l’indiscipline des Hunters avec deux autres buts avec l’avantage d’un homme en première, respectivement à 12:59 et 16:40.

L’attaque du Giovannina a poursuivi sur sa lancée avec deux autres buts en 41 secondes en début de deuxième, soit le deuxième de la rencontre de Chabot à 4:15 et le premier de Samuel Landry à 5:06. William Poulin a inscrit le deuxième but des Hunters dans les derniers instants de l’engagement et malgré une poussée en troisième, le pointage est resté le même jusqu’à la fin, la victoire allant à la fiche de Jean-Philip Fecteau.

Match à sens unique

Lors du deuxième match de cette série présenté le lendemain à l’aréna de Lac-Etchemin, une poussée de sept buts sans réplique dans les deux dernières périodes a permis au Giovannina de l’emporter 8-2 sur les Hunters.

Les Etcheminois ont dominé la première : Bryan Lemieux sans aide à 7:12 et Jérémy Dubé, à 13:41, ont inscrit les deux buts des Hunters, Charles Bêty marquant entre les deux à 8:20. Les Mariverains ont ensuite pris le contrôle de la rencontre avec trois buts en un peu plus de trois minutes en deuxième, ceux-ci étant l’œuvre de Christophe Nadeau à 8:22, Samuel Landry à 8:48 et Olivier St-Cyr à 11:51.

Samuel Landry, Charles Bêty et Christophe Nadeau, tous trois avec leurs deuxièmes de la rencontre, ainsi que Jason Fournier à 18:50, ont marqué en troisième pour le Giovannina qui a dominé 32-25 au chapitre des tirs au but.

Saint-Joseph en réussite

Revenons enfin dans l’Ouest où nous attendait un duel au sommet entre le Familiprix de Saint-Joseph, troisième au classement, et les Mercenaires de Lotbinière qui ont terminé en deuxième position.

Lors du premier affrontement présenté le vendredi 16 février au Centre récréatif de Saint-Gilles, une solide performance du gardien Hubert Morin, qui a repoussé 38 des 39 tirs dirigés contre lui, jumelée aux quatre points amassés par Jacob Jacques, a permis au Familiprix de prendre les devants 1-0 dans cette série, les Beaucerons signant un gain de 4-1.

Mathieu Létourneau a inscrit le seul but de la première période, donnant les devants 1-0 au Familiprix à 11:32 en avantage numérique. Laurent Demers a créé l’égalité à 4:54 en début de deuxième, mais Maxime Cliche a profité d’une supériorité numérique pour redonner l’avance aux siens à 18:08.

Les Joselois ont mis le match hors de portée des locaux avec deux buts sans réplique en début de troisième : Jean-Michaël Gilbert a porté la marque 3-1 à 3:43 sur une passe de Jacob Jacques qui a complété la marque à 8:37 sur des aides de Denis Nadeau et Olivier Lafontaine.

Mercenaires et Familiprix se retrouvaient donc au Centre Frameco de Saint-Joseph dimanche après-midi. Forts de leur victoire de la veille, les Joselois ont signé un gain de 5-2, prenant eux aussi les devants 2-0 dans leur série.

Maxime Plante a donné les devants aux locaux à 15:37 en première puis en deuxième, Jonathan Goulet a doublé cette avance à 4:02 en deuxième, lors d’une punition aux Mercenaires. Maxime Cliche a creusé l’écart 3-0 un peu plus d’une minute plus tard, mais les Mercenaires ont terminé l’engagement en force avec deux buts consécutifs de Davy Noël et Joey Beaudoin qui ont tour à tour profité d’avantages numériques à 7:40 et 12:40.

La marque est restée intacte jusqu’en fin de troisième, Maxime Plante et Alexandre Mathieu marquant tour à tour dans des filets déserts pour concrétiser la victoire du Familiprix.

Prochaines rencontres

Ces séries 4 de 7 se poursuivront le week-end prochain avec la présentation des rencontres 3 et 4 pour chacune d’entre elles. Le vendredi, ces affrontements se poursuivront à Saint-Jean-Port-Joli (20 h 30) et Sainte-Marie (20 h 45), ainsi qu’à Saint-Gilles et Saint-Charles sur le coup de 21 h.

Pavage Jirico et Plastiques Moore s’affronteront de nouveau à l’aréna de Saint-Damien le samedi 24 février à l’aréna de Saint-Damien (19 h 30) alors que Saint-Charles rendra visite à Montmagny à 20 h 30. Les deux autres séries se poursuivront le dimanche 25 février du côté de Saint-Joseph et Saint-Prosper à 16 h.