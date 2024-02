MRC Beauce-Centre: appel de projets en développement culturel

D'ici le 5 avril prochain, les organismes et les municipalités de la MRC de Beauce-Centre sont invités à soumettre leurs projets en matière de développement culturel.

Pour l’année 2024, une enveloppe de 30 000 $ est disponible afin de soutenir les initiatives culturelles sur le territoire.

L’aide financière sera accordée sous forme de subvention pour un maximum de 3 000 $ par projet ou jusqu’à 80 % du coût total des dépenses admissibles. Les projets devront être réalisés d'ici le 31 décembre 2024.

Les projets doivent répondre aux principaux objectifs du fonds et de la politique culturelle, soient de contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité en soutenant la réalisation de projets culturels diversifiés; d'assurer la mise en œuvre de la politique culturelle et ainsi contribuer au développement culturel de la MRC Beauce-Centre: et enfin de favoriser la consolidation des créneaux d’excellence culturels du territoire.

Cet appel de projets est réalisé grâce à l’entente de développement culturel qui est à conclure entre la MRC de Beauce-Centre et le gouvernement du Québec.

Les détails et le formulaire de dépôt sont disponibles sur le site de la MRC Beauce-Centre. Pour plus de renseignements, les promoteurs peuvent communiquer avec Marc-André Cloutier par courriel ([email protected]).