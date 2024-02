Louis-José Houde et Éric Lapointe au programme du Festival beauceron de l'érable

Les membres du Festival beauceron de l'érable ont annoncé, ce mercredi 28 février, la programmation pour sa nouvelle édition, qui se tiendra du 10 au 12 mai prochains à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Louis-José Houde pour la soirée d'humour et Éric Lapointe pour le show musical ont été choisi pour cette édition 2024.

« On a mis beaucoup d'efforts cette année pour mettre l'érable à l'honneur. On a de la mixologie, un conteur de légende d'érable et des ateliers culinaires. On souhaite aussi remercier le Cégep Beauce-Appalaches car on a fait un partenariat pour voir comment promouvoir le volet érable. Plusieurs jeunes en marketing ont proposé des idées et certaines seront mises en oeuvre pendant le festival », a expliqué Amélie St-Hilaire, présidente du festival.

Ainsi, plus d'une vingtaine de marchands et de camions de rue offriront des produits locaux et des dégustations aux saveurs d'érable.

Pour la programmation musicale, le vendredi proposera un gala d'humour avec Louis-José Houde et Patrick Groulx. Deux humoristes de talent qui recevront aussi Evelyne Roy-Molgat et Jessica Chartrand, La soirée se terminera en musique avec Mathieu Roy et Dave Chenel.

Le samedi, c'est Éric Lapointe qui montera sur la scène de Carpe Diem. Le duo de chanteur Steven & Steeven sera en première partie de ce spectacle très attendu.

Pour la dernière journée du dimanche, le groupe de La Chick-à-Dée, en tournée depuis 35 ans au Québec. Originaire d'Armagh, le groupe propose ses reels, ses chansons et ses valses dans une ambiance festive.

À la place des sucriers, plusieurs expositions, ateliers et conférences seront proposés. Le réputé biologiste et acériculteur, Stéphane Gyau animera d'ailleurs une conférence. C'est à cette même place que le conteur, Martin Savoie, sera présent pour raconter des histoires sur le sirop d'érable.

Le concours récompensant les meilleurs sirops d'érable du Québec fera aussi son retour. L’an dernier, 137 sirops de 83 érablières du Québec avaient été soumis à ce prestigieux concours.

Les petits et grands pourront profiter de la zone familiale avec encore cette année, des jeux gonflables, une mini ferme, du maquillage des animations avec clowns et mascottes.

« Nous remercier évidemment nos nombreux partenaires qui ont une nouvelle fois répondu avec enthousiasme à l'appel de l'organisation. Au total, ce sont près d’une quarantaine de partenaires financiers qui permettent à l’organisation de mettre de l’avant un festival à la hauteur des attentes de la population beauceronne », a ajouté la présidente.

Pour rappel, seuls les spectacles de soirées seront payants, l'entrée sur le site en journée reste complètement gratuite. Il est possible de se procurer des places directement sur le site internet de l'événement.