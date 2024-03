Anne Julien publie « La retraite: s’y préparer pour en profiter pleinement »

Psychologue retraitée depuis cinq ans, Anne Julien vient tout juste de sortir son livre La retraite: s’y préparer pour en profiter pleinement, publié par les Éditions de Mortagne.

Il s’agit de son deuxième ouvrage. L'écrivain avait publié un roman en 2018, Et si la vie c’était maintenant, qui racontait l'histoire d'une famille fictive beauceronne dont la mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Avant de parler de ce nouveau livre, il est important de mentionner qu'Anne a travaillé au sein du Centre de services scolaires Beauce-Etchemin (CSSBE) pendant plus de 30 ans. Elle a été psychologue dans les écoles, elle a ensuite travaillé au service de recherches et de développement, pour enfin passer les 5-10 dernières années de sa carrière en tant que gestionnaire au service éducatif.

Lorsqu’elle a annoncé à son employeur qu’elle partait à la retraite, elle a bénéficié d’une session de deux jours d'ateliers préparatoires à cette nouvelle étape de la vie, avec d’autres collègues. Dans cette formation il y avait notamment un volet sur la préparation psychologique. La vie faisant bien les choses, il se trouve que la personne qui en était responsable à l'époque avait annoncé qu'elle prenait "sa deuxième retraite". De ce fait, la commission scolaire à offert à Anne l’opportunité de gérer cet atelier.

« Mais ce n’est pas parce que je suis psy et que je commence ma retraite que j’en étais une experte », a précisé la Beaucevilloise qui s’est donc attelée à de nombreuses lectures et recherches sur le sujet. « Finalement j’ai réalisé que j'étais sans doute en train d'écrire les bases d'un prochain livre. Comme mon desire d'écrire était toujours bien présent, je me suis dis pourquoi pas. »

Dans ses pages, la Beauceronne aborde la question de la décision qui est à prendre, pour éviter que les gens se fient uniquement à la date d'anniversaire qui les rend admissibles à la retraite. « Cette décision-là doit être plus personnelle que juste une question administrative », a-t-elle précisé en entretien avec EnBeauce.com. On y retrouve également l’aspect relationnel avec la famille, le couple, un peu d'aspect physique aussi, mais il n’y a pas de point de vue financier, elle n’y fait que quelques clins d'oeils et réfère aux spécialistes en la matière. « Il faut reconnaître qu’on ne peut pas vivre d’amour et d’eau fraîche », rie-t-elle.

« J'ai mis à profit ma formation de psychologue. C'est un guide pratique pour aider les gens à développer une meilleure compréhension de ce qui peut les attendre au moment de la retraite. »

Anne Julien aura mis 12 ans pour écrire son premier livre, 5 ans pour écrire celui-ci et ne ferme pas la porte à un prochain. « J'ai toujours un petit carnet à côté de mon fauteuil sur lequel je note toutes sortes d'idées. J'ai des idées qui sont en réflexion, mais en même temps c'est très exigeant d’écrire un livre, donc je ne veux pas passer ma retraite à faire ça. Pour le moment je me permets de savourer l'atterrissage. C'est un moment agréable de pouvoir partager avec les gens qui vont me lire éventuellement. »

La retraite: s’y préparer pour en profiter pleinement est disponible en librairie depuis le 28 février.