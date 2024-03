La programmation du festival Beauce Rock a été dévoilée

La programmation du Festival « Beauce Rock », qui tiendra sa 4e édition du 27 au 29 juin prochain, prévoit 15 spectacles.

L'événement aura lieu à la frontière de Beauceville et de Saint-Odilon, à moins de 10 minutes de l’autoroute 73.

Découvrez les groupes à l’affiche :

• Mononc’ Serge et les Crosmonautes

• La Grand Messe (Cowboys Fringants)

• David Segreti Band

• American Minority (Green Day)

• No Cans Unexxxeptable

• The Peppers of Funk (Red Hot Chili Peppers)

• Mathieu Roy & Dave Chenel

• Cherry Bomb

• Red Neck Party Band

• Banjax Brigade

• Breakup Line

• Red Code

• Stéphane St-Pierre

• Patsy & Marie

• Max Lachance

Les billets en prévente sont disponibles sur le site web du festival jusqu’au 3 avril. On y retrouve également les détails de l'événement.

Comme depuis les débuts, un camping permettra aux festivaliers de camper directement sur place avec leur tente, tente-roulotte ou leur campeur.