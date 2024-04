Un 2e livre témoignage pour Annie Cadorette

Comment faire pour surmonter des épreuves quand notre corps et notre âme semblent brisés pour toujours? C’est ce que partage l’auteur Annie Cadorette dans son dernier livre qui vient de paraître, Résilience, Présence, Conscience.

Dans ce bouquin témoignage, la résidente de Saint-Isidore écrit qu'après avoir vécu la violence et l’abandon, elle s’effondre à l’aube de ses 18 ans, frappée de plein fouet par la maladie et la dépression, la laissant seule et démunie. Grâce à un parcours de lecture axé sur la psychologie, la psychanalyse et la spiritualité, elle comprend et applique des ressources pour se reconstruire et inverser le cours de sa vie.

« J'explique le mécanisme du mental et des émotions, mais aussi les pièges dans lesquels nous nous retrouvons sans en avoir conscien.ce »

Mme Cadorette tire également son inspiration d'une figure marquante de sa jeunesse, Nana Mouskouri, dont la sensibilité et la force ont été ses principaux points de repère depuis ses huit ans.

Résilience, Présence, Conscience se présente comme un guide qui propose une réflexion profonde à la découverte de soi, un cheminement spirituel. La conférencière et poétesse a publié son premier livre témoignage en 2022, Trente sutures sur mon cœur, vibration de lumière sur mon âme. Son 2e ouvrage est disponible dès maintenant en librairie et en ligne.