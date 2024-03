Un beau gratin d'auteurs rassemblés à la Librairie Sélect

Plus d'une vingtaine d'écrivaines et d'écrivains de la région ont pu échanger allègrement, hier soir, lors d'un 5 à 7 préparé spécialement à leurs intentions par l'équipe de la Librairie Sélect de Saint-Georges.

La fête fait partie des célébrations des cinquante ans de la boutique, installée sur la première avenue.

La majorité des autrices et des auteurs qui ont participé à la soirée habitent toujours la région mais certains vivant à l'extérieur, ont tenu à être présent pour le rassemblement. C'est le cas de Maude V Veilleux et de Nicholas Giguère, qui résident respectivement à Montréal et à Sherbrooke. Les ouvrages de ces deux auteurs ont été encensés par la critique et ils bénéficient d'une grande crédibilité dans le milieu littéraire québécois.

À peu près tous les horizons littéraires étaient représentés, alors que l'occasion était belle pour partager sur leur pratique et leur passion.

« Ce fut un honneur de les recevoir et ils étaient très heureux d'être parmi nous », a indiqué le principal organisateur de la soirée, Harold Gilbert, qui est lui-même un prolifique auteur de pièces de théâtre. « Ce fut donc une magnifique soirée pour la librairie qui voulait célébrer son cinquantenaire tout en célébrant la littérature d'ici. Ils (les auteurs) nous ont conseillé de refaire des 5 à 7 du genre à chaque année, de ne pas attendre un anniversaire pour le faire. »