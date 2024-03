Le complexe sportif de Saint-Georges en lice pour le Prix d'Excellence en architecture

Chaque année, l'Ordre des Architectes du Québec organise le prestigieux Prix d'Excellence, un événement qui célèbre l'excellence et l'innovation dans le domaine de l'architecture au Québec.

Cette année, le nouveau complexe sportif de la Ville de Saint-Georges, réalisé par un consortium en architecture (ABCP architecture, Marie-Lise Leclerc Architecte et Bilodeau Baril Leeming Architectes), est dans la liste des finalistes. Le public est invité à voter avant le 25 mars.

Cette cérémonie annuelle offre une vitrine importante pour les projets architecturaux les plus remarquables de la province, mettant en lumière le talent, la créativité et l'impact positif des architectes sur la communauté.

« Ce complexe multisports résulte des efforts communs du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin et de la Ville de Saint-Georges en vue d’offrir des installations sportives d’envergure aux citoyens et de soutenir la réussite éducative. (...) Les lieux sont particulièrement accueillants grâce aux immenses baies vitrées et aux puits de lumière qui optimisent la lumière naturelle et mettent habilement en valeur les poutres de bois de longue portée dans les plateaux sportifs », peut-on lire sur le site de l'Ordre des Architectes du Québec.

Les résultats seront annoncés le 19 avril prochain lors d'un gala qui se déroulera à Montréal. Le public est donc invité à donner son avis sur les différents projets proposés et il est possible de donner son vote en se rendant ici.