Quatorze restaurants participent à la 6e Semaine de l'érable

Cette année se sont 14 établissement beaucerons qui participent à la 6e Semaine de l’érable qui se déroulera du 15 au 24 mars.

De Scott à Saint-Georges, en passant par la Guadeloupe et Saint-Théophile, les chefs beaucerons feront la promotion de l'érable à travers des menus spéciaux comprenant brunchs, plats principaux et desserts.

Cette année, plusieurs habitués de la Semaine de l’érable sont de retour: la Bleuetière Goulet, la Brasserie Murtha, le Café Royal, Chez Gérard, Les 5 Moulins, le Normandie Sabreur, Plaisir Sans Faim, le Point-virgule, la Poutine d’Or (Saint-Georges et Sainte-Marie), la Pralinière (Notre-Dame-des-Pins et Saint-Georges), le Restaurant 1668, le Resto d’La Cache et le Rock Café. La recrue de l’année est le Resto Armstrong de Saint Théophile qui s’ajoute à la liste des plats sucrés.

« La Beauce, c’est l’érable! Cette tradition du temps des sucres est celle de tellement de familles d’ici et la Semaine de l’érable est une belle façon de vivre cette époque de l’année d’une autre manière. Pour certains, notre événement permet de découvrir ce produit d’ici et de se réunir autrement; pour d’autres, de découvrir sous un autre angle le talent des restaurateurs d’ici! Grâce à la Semaine de l’Érable, la Beauce fait rayonner depuis 5 ans un savoir-faire ancestral mais aussi, les nouvelles tendances culinaires et les produits régionaux. On donne le coup d’envoi au temps des sucres et nos amis du Festival Beauceron de l’Érable concluront en mai les célébrations de ce temps de l’année si précieux au cœur des gens d’ici! Célébrons l’érable! », a souligné Marie-Émilie Slater, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

L'avis de tous compte

En plus de profiter de plats complètement gourmands, les clients pourront témoigner de leur appréciation sur le site web de Destination Beauce. En votant pour leur coup de cœur, ils courent la chance de remporter de nombreux prix incluant un laissez-passer double pour le week-end du Festival Beauceron de l’érable ainsi que des cartes-cadeaux afin de profiter des produits variés des Sucreries de Chloé et de la gamme de sirop bio de l’Érablière Perreault.

Le restaurant le plus populaire se méritera une bourse média chez Destination Beauce.

En plus du prix Coup de cœur du public, certains restaurateurs sont inscrits dans la catégorie Beauceron boutte pour boutte (Bleuetière Goulet, la Brasserie Murtha, Les 5 Moulins, la Poutine d’Or et le Restaurant 1668). Ce prix récompense un plat mettant en valeur non seulement l’érable, mais au minimum trois produits beaucerons. Le vainqueur se méritera également une bourse média chez Destination Beauce.