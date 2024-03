Un 3e «Art sonore à l’Abbaye» le 27 avril

Le public de la région pourra découvrir le travail d’artistes de grande renommée, qui offriront des performances audiovisuelles exclusives, dans le cadre de la 3e présentation d'Art Sonore à l’Abbaye, qui aura lieu le 27 avril à Saint-Benoit-Labre.

Au cours de la soirée les spectateurs assisteront à des performances immersives des artistes Nelly-Ève Rajotte, artiste visuelle et médiatique qui s’intéresse à l’image en mouvement, au son et à l’immersion, et de Black Givre (Samuel Bobony), artiste sonore, musicien et compositeur qui combine différents paysages sonores à sa batterie acoustique et numérique.

Par la suite, on entendra Steve Bates, artiste et musicien de renom, dont les œuvres ont circulé sur plusieurs continents, ainsi que Karl Lemieux, réalisateur canadien surtout connu pour ses collaborations avec le groupe post-rock montréalais Godspeed You! Black Emperor, dont le travail s’inspire des maillages entre le cinéma, la musique et l’art sonore. Les deux artistes se retrouveront en duo pour la première fois depuis 2011 dans le cadre d’une prestation inédite.

C’est le duo composé de René Lussier, figure emblématique de la musique actuelle québécoise, et de Robbie Kuster, formidable batteur qui accompagne les plus grands noms du jazz, qui fermera le bal avec une prestation unique intégrant la guitare, le daxophone, la batterie, l’orgue à clous et l’égoïne.

Le spectacle du 27 avril prochain débutera à compter de 19 h 30 dans la chapelle de l’Abbaye Notre-Dame-du-Bon-Conseil, située au 670 rang Sainte-Evelyne, à Saint-Benoît Labre.

La présentation de cet événement, réalisé par l'organisme EXEcentrer, est rendue possible grâce à un soutien de Desjardins et du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Une formule spectacle et hébergement est aussi disponible pour ceux ou celles qui voudraient séjourner dans les magnifiques lieux de l’Abbaye. Pour plus d’informations et pour réserver vos billets, veuillez visiter le site Internet de EXEcentrer.