Kaïn, 2 Frères et Québec Redneck Bluegrass Project sur la scène des Festivités Western de Saint-Victor

L'organisation des Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) a dévoilé ce jeudi 21 mars la programmation de la 45e édition, qui se déroulera du 22 au 28 juillet. Au programme : Kaïn, 2 Frères ou encore le Québec Redneck Bluegrass Project.

À noter aussi que l'organisation a ajouté un quatrième rodéo pour le samedi soir, une première dans l'histoire du festival.

« On vient de passer une grosse semaine à dormir très peu, mais c'est pour la meilleure des causes. Cette année va être très différente ; on a travaillé à faire de l'espace par l'intérieur car on a le beau problème d'avoir une belle foule. On a donc encore plus d'activités et encore plus d'artistes », a lancé Samuel Cliche, président de cette 45e édition.

Pour cette nouvelle année, les FWSV accueilleront encore plus d'artistes sur ses différentes scènes. Ainsi, les amateurs de country pourront profiter de Bleu Jeans Bleu, Francis Degrandpré, Paul Daraîche, Sandrine Hébert ou encore David Pineau, Deluxe Rodéo et La Grand-Messe, hommage aux Cowboys Fringants.

« Saint-Victor et les Festivités Western sont souvent des synonymes. Quand j'arrive quelque part, c'est souvent ce qu'on me rappelle et c'est toujours un automatisme. Honnêtement, c'est dans notre ADN et dans nos armoiries au sein de la municipalité. Je veux souligner la part des bénévoles, car sans eux, il n'y aurait pas d'organisation », a ajouté le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc.

En ce qui concerne les activités, l'organisation a innové pour tenter de répondre à la demande toujours grandissante des spectateurs. La grande tire de chevaux canado-américaine, le gymkhana, la compétition de bûcheron et les rodéos professionnels ERQ feront leur retour. Un rodéo est ajouté à la programmation le samedi soir.

Du côté des nouveautés, l'accès au gala de lutte TUW sera désormais inclus dans le pass du festival et il sera possible de s'initier à ce sport. Le Milot Land, qui est un spectacle de motocross freestyle, pose également ses valises sur le festival. Un circuit d'initiation pour les jeunes enfants sur des motos électriques sera aussi installé.

Il est déjà possible de réserver des pass depuis ce vendredi 22 mars, mais aussi de regarder en détail la programmation en cliquant ici.