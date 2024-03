Les aventures de Florence à Survivor Québec commencent aujourd'hui

Il sera possible de suivre les aventures de Florence dès ce soir sur Noovo, dans la deuxième saison de Survivor Québec.

La Georgienne de 24 ans se trouve parmi les 20 joueurs de cette saison et sera dans la tribu Bayani, qui signifie en Tagalog (une langue philippine): patriote, des gens de bravoure et de courage.

Rappelons que la Beauceronne a quitté le cocon familial à l'âge de 13 ans pour se consacrer à la natation. Ses efforts ne lui ont cependant pas permis de réaliser son rêve de participer aux Jeux olympiques comme elle l'espérait. Cependant, elle estime que ce qu'elle a acquis grâce à cette expérience lui sera un atout pour l'émission.

Aujourd'hui elle est entraîneuse cognitive dans un programme de recherche. « J'enseigne des techniques pour optimiser la mémoire et la concentration et je pense que ça va être une arme puissante pour les challenges à Survivor », a-t-elle confié dans son portrait. « Quand je nageais mon surnom c'était la "Beast" (bête), parce que j'ai une endurance physique et mentale intense. Quand j'ai un objectif en tête j'y vais au max. »

Celle qui se décrit comme la sirène de Survivor est la plus jeune participante. Les joueurs proviennent de partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Le dernier survivant remportera 100 000$.

L'émission est animée par Patrice Bélanger, sur l'île déserte des Philippines et sera diffusé dès 20h ce soir, puis du lundi au jeudi à 19 h sur Noovo.