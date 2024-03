Deux projets culturels beaucerons reçoivent une aide financière de Québec

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lacombe, a annoncé une aide financière de 1,1 M$ pour soutenir 74 initiatives sélectionnées au Québec dans le cadre de l'Appel de projets Culture et inclusion 2023-2024, dont deux sont en Beauce.

Ainsi, Créativa Productions a reçu 12 000 $ pour le projet Chapiteau Anim'arts, qui s'inscrit dans la troisième édition du Solstice Festival. Cet événement vise à faire vivre une expérience culturelle aux personnes immigrantes et à les mettre en relation avec la population locale.

Puis, Artistes et Artisans de Beauce inc. a obtenu une aide de 4 500 $ pour son projet Créer pour grandir, encore qui consiste à offrir des ateliers de création artistique à des organismes communautaires de la MRC Beauce-Centre et de la MRC de la Nouvelle-Beauce, à des personnes vulnérables ou à risque d'exclusion (jeunes, personnes avec des troubles de santé mentale, etc.). Les ateliers visent la découverte de différentes techniques et médiums en arts visuels.

Le programme gouvernemental Culture et inclusion 2023-2024, qui en est à sa cinquième édition, vise à soutenir la réalisation de projets culturels au profit des personnes qui risquent l'exclusion ou qui ont un faible revenu, ainsi qu'à subventionner des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention permettant d'agir sur des problèmes sociaux.