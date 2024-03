Semaine de l'érable: le Rock Café remporte le prix Coup de cœur du Public

Le Rock Café a remporté le Prix Coup de cœur du Public dans le cadre de la Semaine de l’érable, qui s'est tenu du 15 au 24 mars.

Comme le veut la tradition, le public était invité à voter pour son plat préféré tout au long de la Semaine. C'est donc leur burger de poulet épicé trempé dans le sirop érable, roquette, fromage brie, oignons caramélisés à l'érable, mayo érable et bacon qui a remporté le vote.

La Semaine de l’érable, c’est également une occasion pour les chefs de mettre en valeur les produits beaucerons dans une compétition supplémentaire: la catégorie Beauceron boutte pour boutte. Après délibération du jury, soit Isabelle Leclerc du blogue AuQueb, le grand vainqueur gastronomique est le restaurant les 5 Moulins. Noté entre autres sur l’harmonie des saveurs, la mise en valeur de l’érable et des produits locaux et l’expérience générale, la cheffe Véronique Paré peut être très fière de sa performance dans cette catégorie. Elle présentait un flanc de porc laqué caramel d'érable et argousier, purée d'oignon et navet au cidre de pomme et érable, légumes du moment, bacon de sanglier à l'érable.

Les goûteurs de la Semaine courraient eux aussi la chance de remporter des prix. Ainsi, Rémy Goulet a gagné deux billets week-end pour le Festival Beauceron de l’Érable en plus de cartes-cadeaux à l’Érablière Perreault et chez les Sucreries de Chloé.

« Quelle semaine exceptionnelle! Je ne pouvais pas souhaiter mieux pour cette 6e édition. Des plats originaux, innovants qui ont une fois de plus mis en relief la créativité de nos chefs et la qualité de nos tables gourmandes, de nombreux clients au rendez-vous chez nos 14 participants et des répercussions immédiates dans les salles à manger de nos restaurateurs. Et que dire de la couverture médiatique! Une collaboration exemplaire de nos partenaires locaux et une percée incroyable dans le marché de Québec. Félicitations à tous les intervenants qui ont permis cette célébration de l’érable tant attendue! On se dit certainement à l’an prochain! », s’exclame Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.