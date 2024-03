Les artistes du Cégep Beauce-Appalaches de retour sur la scène du « Mercredi-Étudiant »

La nouvelle édition du Mercredi-Étudiant se tiendra le mercredi 10 avril prochain dès 19 h 30 sur la scène de la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges.

Présenté depuis plus de 45 ans, ce spectacle de variétés permet de découvrir les talents de la relève artistique de l'établissement. Également, plusieurs pièces de musique et une chorégraphie de la troupe de danse l’Étadâme seront interprétées lors de cette soirée musicale.

« Une palette musicale diversifiée s'annonce avec une quarantaine d’artistes promettant un spectacle riche en nuances, du rock classique à la pop contemporaine, de la musique country aux notes alternatives. Sous la tutelle des directeurs musicaux Pierre-Olivier Fortin et Daniel Bégin, plusieurs de ces jeunes talents se lancent le défi d'explorer de nouveaux horizons sonores alors que certains bravent même le territoire inconnu d'un deuxième instrument », a précisé Julie Beaudoin, responsable du Socioculturel.

Cette nouvelle édition donnera vie à des œuvres de Chris Isaak, Britney Spears, Les Colocs, Marie-Pierre Arthur, Guns N' Roses, Aerosmith et bien d'autres encore. Parmi les artistes qui prêteront leur voix à ces performances, le public aura le plaisir d'entendre Victoria Demers, Mélodie Gauthier, Sarah-Maude Giguère, Victoria Hallée, Pier-Olivier Jacques-Lehoux, Annick Leclerc, Élora Martel-Carrier, Alexandre Pougny, Éloïse Poulin, Léticia-Kim Servant, Arianne St-Hilaire, Marianne Surprenant, Mélodie Therrien, Gabriel Turcotte, Daphnée Vachon ou encore Jo-Anne Vachon, qui apporteront leur propre interprétation à ces chansons bien-aimées. Plusieurs interprètes les accompagneront à la batterie, à la guitare, à la basse, au violon, au piano, au saxophone, à la flûte et aux percussions.

Le spectacle présentera également une composition originale intitulée La souverainiste, créée par l’étudiant Alexis Proulx. Les musiciens Sarah-Maude Giguère, Maxence Lang, Daphnée Lamontagne et Rachel Dallaire collaborent à la composition de cette pièce originale.

De son côté, Émilie Gagné, étudiante en Arts, lettres et communication, profil Création et médias, membre de la troupe de théâtre L’Épisode et musicienne dans le spectacle, endossera le rôle de maître de cérémonie pour guider l’assistance tout au long de la soirée.

De plus, l’équipe d’animation présentera des numéros comiques explorant l’évolution du commerce en ligne à travers différentes époques. Ces sketchs originaux, écrits en collaboration avec Harold Gilbert, promettent de faire rire tout en offrant une réflexion sur les changements sociaux et technologiques de notre temps.

« La musique permet de rassembler des étudiantes et des étudiants talentueux issus de divers programmes d'études autour d’une même passion. À travers les notes et les rythmes, nous créons un espace où naissent de nouvelles amitiés et collaborations. Comme en témoignent les expériences des groupes Noir Silence ainsi que Steven et Steeven, qui ont tous deux foulé les planches du Mercredi-Étudiant, ce spectacle offre une occasion de développer non seulement son talent sur scène, mais aussi de nouer des liens uniques avec d'autres artistes », a ajouté Julie Beaudoin.

Les personnes intéressées peuvent se procurer un billet sur le site du Cégep ou directement sur place le soir de l'événement.