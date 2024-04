Où profiter de l'éclipse solaire totale dans la région?

L'éclipse solaire totale, qui se déroulera ce lundi 8 avril, débutera dans la région aux alentours de 14 h 20. EnBeauce.com vous propose une liste des événements organisés en Chaudière-Appalaches, pour pouvoir profiter pleinement de ce phénomène naturel exceptionnel.

En effet, plusieurs municipalités dans la Beauce et les Etchemins ont déjà annoncé mettre en place des activités pour l'occasion.

Saint-Georges

Tout d'abord, c'est à Saint-Georges que de nombreuses personnes devraient faire le déplacement pour profiter d'une activité organisée par la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ), le Club d’Astronomie de Saint-Georges et l'Université de Laval.

Si vous n'avez encore mis la main sur des lunettes, cet événement est peut-être à privilégier, car en plus des nombreux professionnels en astronomie présents sur place, les organisateurs proposeront gratuitement une paire à chaque visiteur.

Le site d'observation se trouvera à l'arrière du centre commercial Carrefour Saint-Georges et il sera possible d'en profiter dès 11 h. Après 12h, il sera aussi possible d'entrer sur le site avec son véhicule pour y installer son matériel (télescope, caméra, etc.). L'adresse est la suivante : 8585 Boulevard Lacroix, Saint-Georges, QC G5Y 5L6.

La ville de Saint-Georges est par ailleurs très bien située pour l’observation de cette éclipse. Les visiteurs pourront profiter d'une noirceur totale d'une durée de 2 minutes et 31 secondes. Pour les détails, le premier contact de la Lune est attendu autour de 14h18 avec une noirceur totale entre 15h29 et 15h32. La Lune quittera pleinement le soleil à 16h39.

Le Mont Adstock

Pour ceux qui préfèreraient la nature, le Mont Adstock propose un événement spécial pour observer le phénomène. Il sera donc possible d'emprunter le télésiège de 11h à 14h30 pour s'envoler vers le haut de la montagne, où la noirceur totale y est attendue pour 15h30.

Ensuite, la station proposera de redescendre à pied ou en raquette par la piste la Coulée. L'activité est proposée pour 5$ pour les enfants et 10$ pour les adultes. Des lunettes seront aussi disponible à l'achat sur place.

Lac-Etchemin

Également dans le coeur de la bande de totalité de l'éclipse, la Municipalité de Lac-Etchemin a aussi organisé son événement. Les intéressés pourront se rendre sur le site de l'Éco-Parc des Etchemins dès 13h30. La noirceur totale est attendue de 15h30 à 15h32.

Saint-Camille-de-Lellis

Toujours dans les Etchemins, la Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis a aussi organisé un événement pour ses habitants. Une conférence explicative sera donnée dans la bibliothèque de la ville de 14h à 14h30. L'éclipse partielle débutera à 14h18 pour arriver à sa totalité vers 15h30. La fin du phénomène interviendra vers 16h38.

Les organisateurs offriront des lunettes aux tentes premières personnes incrites à la conférence. Pour les intéressées, il est possible de contacter Micheline Deslauriers au 418 595-2233 poste 1 ou par courriel à [email protected].